BR plant 555 neue Folgen von „Dahoam is Dahoam“

Der Serien-Dauerbrenner „Dahoam is Dahoam“ im Bayerischen Fernsehen geht weiter. Der BR-Rundfunkrat hat am Donnerstag der Produktion von 555 weiteren Folgen zugestimmt, wie der Sender mitteilte. Die tägliche Vorabendserie „Dahoam is Dahoam“ ging im Oktober 2007 an den Start und spielt in dem fiktiven Ort Lansing. Die Serie sei für viele Zuschauer längst zu einem lieb gewonnenen Stück Heimat geworden, sagte BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik. „Die Geschichten aus Lansing sind aus dem Leben gegriffen, humorvoll erzählt und bieten Unterhaltung im besten Sinn.“

Zuletzt verfolgten im Freistaat durchschnittlich 510 000 Menschen die Serie, bundesweit waren es den Angaben nach bis zu einer Million Zuschauer. Die auf der Serien-Webseite im Jahr 2017 bereitgestellten 204 Episoden wurden 3,2 Millionen Mal besucht.

Dahoam is Dahoam