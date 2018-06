BR-Chef Wilhelm hält Konzertsaal noch nicht für tot

- Ungeachtet der Kabinettsentscheidung gegen einen dritten Münchner Konzertsaal hält BR-Intendant Ulrich Wilhelm das Thema noch nicht für erledigt. In kaum einem anderen Bereich stehe München so unangefochten an der Weltspitze wie bei der Musik. „Jeder Generation politisch Handelnder muss daran liegen, dieses Erbe weiter zu pflegen“, sagte Wilhelm am Dienstag in München. „Man sollte jetzt nicht viel Geld für eine bloße Stagnation oder allenfalls eine milde Verbesserung der bestehenden Verhältnisse ausgeben.“

Wilhelm appellierte an die Staatsregierung und die Stadt München, im öffentlichen wie privatkommerziellen Musikleben der Landeshauptstadt auf Wachstum zu setzen. Seit 60 Jahren stagniere die Sitzplatzkapazität, während die Einwohnerzahl stark angewachsen sei. Wilhelm warnte überdies davor, einen neuen Konzertsaal nur als Angelegenheit für eine kleine, betuchte Minderheit zu sehen. „Ein neuer Saal wird Strahlkraft für ganz Bayern entwickeln.“

Der private Konzertveranstalter Andreas Schessl sagte voraus, dass bei einer gleichberechtigten Doppelbelegung der umgebauten Philharmonie und des „ertüchtigten“ Herkulessaales durch die beiden großen Münchner Konzertorchester andere große Orchester und namhafte Solisten aufgrund mangelnder Flexibilität bei der Terminplanung womöglich nicht mehr nach München kämen. „Da würde viel kaputt gehen“, sagte Schessl. Der frühere Chef des Wiener Konzerthauses, Karsten Witt, nannte die derzeitige Raumsituation in München untragbar. „Es scheint zu klappen, ist aber tatsächlich ein unhaltbarer Zustand.“ Witt hatte bereits ein Gutachten zu den Möglichkeiten einer Doppelbelegung vorgelegt.