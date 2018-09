Brückenbau sorgt für Sperrung auf Münchner Stammstrecke

Auf dem Weg in die Münchner Innenstadt müssen S-Bahn-Passagiere am Wochenende mehr Geduld mitbringen: Wegen Brückenbauarbeiten wird ab heute Abend die Stammstrecke zwischen den Bahnhöfen Pasing und Hackerbrücke bis Montagmorgen gesperrt. Fahrgäste können nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) auf Busse umsteigen. Zwischen Hackerbrücke und dem Ostbahnhof fährt nur eine S-Bahn-Linie im 20-Minuten-Takt durch den Tunnel unter der Innenstadt der bayerischen Landeshauptstadt. Die weiteren Linien beginnen und enden am Hauptbahnhof, in Pasing oder am Ostbahnhof.

Hintergrund der Sperrung ist der Bau einer Fußgängerbrücke über das Gleisbett zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke. Am Wochenende soll der Steg bis zum ersten Brückenpfeiler geschoben werden. Die DB nutzt die Sperrung zu weiteren Vorbereitungen für den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke und Gleiserneuerungen.

Die Stammstrecke verläuft weitergehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Wie viele Passagiere am Wochenende von der Sperrung betroffen sein werden, konnte eine Bahnsprecherin nicht sagen.

