Borussia Dortmund hofft vor Liga-Gipfel auf Diallo-Rückkehr

Vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hofft Borussia Dortmund auf eine Rückkehr von Abdou Diallo. Der Abwehrspieler fehlte dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und bei der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atlético Madrid wegen einer Adduktorenzerrung. „Aber wir müssen abwarten“, sagte BVB-Coach Lucien Favre am Donnerstag.

Der Einsatz von Roman Bürki scheint nicht gefährdet zu sein, auch wenn der Coach mit Blick auf eine Oberschenkelprellung des Torwarts nach dem Madrid-Spiel achselzuckend sagte: „Ich habe noch keine News, wir müssen das Training abwarten.“ Der ehemalige Augsburger Marwin Hitz stünde als Ersatz bereit.

