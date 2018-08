Bordellchefin erpresst: Landgericht fällt Urteil

Der Indizienprozess um mehrere Männer, die eine Bordellbesitzerin aus Franken in ihrer Wohnung gefesselt, mit dem Tod bedroht und um 59 000 Euro erpresst haben sollen, geht zu Ende. Die Richter des Landgerichts Schweinfurt wollen heute ihr Urteil sprechen. Die beiden angeklagten Männer müssen sich seit Juni unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten. Einer von ihnen soll die Tat im Sommer 2011 in Auftrag gegeben haben, der zweite soll in der Wohnung der Handlanger des Wortführers gewesen sein, der bereits zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Verteidigung Freispruch für die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft für beide Männer neuneinhalb Jahre Haft gefordert. Konkrete Beweise gegen die Männer gibt es nicht; nur die Aussagen des Opfers und einer bereits verstorbenen Prostituierten.