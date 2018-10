Bootsbauer Bavaria will wieder schwarze Zahlen schreiben

Der aus der Insolvenz gerettete bayerische Bootsbauer Bavaria will schon 2020 wieder kostendeckend arbeiten. „Wir können sagen, dass wir für das nächste volle Geschäftsjahr eine schwarze Null erwarten“, sagte Ralph Kudla, Geschäftsführer für Restrukturierung, am Mittwoch in Giebelstadt. In den kommenden zwölf Monaten sollen wieder 400 bis 500 Boote im Landkreis Würzburg produziert und ausgeliefert werden. Zudem wird die Produktpalette der Werft auf die Hälfte reduziert werden. Alle Mitarbeiter des fränkischen Unternehmens wurden übernommen. Die 550-köpfige Belegschaft soll im kommenden halben Jahr noch um weitere 50 Angestellte aufgestockt werden.

Die Werft für Segel- und Motorjachten hatte im April Insolvenz angemeldet. Im September wurde Bavaria an das Unternehmen Capital Management-Partners (CMP) verkauft. CMP will nun einen zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung und Finanzierung von Bavaria stecken. Das einstige Familienunternehmen baut seit mehr als 40 Jahren Segeljachten und war vor allem dank der industriellen Fertigung der Boote - vom Rumpf über das Deck bis zur Innenausstattung - jahrelang Marktführer in dem Bereich. In Spitzenjahren fertigte Bavaria etwa 3000 Boote.

