Bombendrohung nach mutmaßlicher Entführung in Kufstein

Die Polizei hat in Kufstein vier Menschen festgenommen, die an einer mutmaßlichen Entführung beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Festgenommenen behauptete bei der Festnahme, dass im Fluchtauto eine Bombe versteckt sein soll. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, werde das Auto derzeit von Spezialisten entsprechend untersucht.

Der Polizei war die Entführung am frühen Morgen gemeldet worden. Im Gemeindegebiet Ebbs entdeckten Polizisten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung das beschriebene Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. In einer Baustelle in Kufstein konnten die Einsatzkräfte das Auto dann zum Anhalten bringen und die vier Insassen - darunter auch den mutmaßlich entführten Mann - festnehmen.

Ob es sich wirklich um eine Entführung handelte, war zunächst unklar. Laut dem Polizeisprecher machte das mutmaßliche Entführungsopfer bisher widersprüchliche Angaben. Der Mann wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.