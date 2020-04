Bombendrohung löst Großeinsatz von Rettungskräften aus

Eine Bombendrohung hat am Sonntag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bad Kissingen ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei am Sonntagmorgen in einer Polizeidienststelle telefonisch die Drohung eingegangen, dass um die Mittagszeit ein Mehrfamilienhaus in Bad Kissingen „hochgehen“ werde. Nach Angaben der Polizei wurden alle zwölf Bewohner des Hauses vorsorglich auf einer Wiese in Sicherheit gebracht und das Umfeld des Mehrfamilienhauses abgesperrt. Das Gebäude wurde mit Hilfe eines Sprengstoffsuchhundes durchsucht, bis Entwarnung gegeben werden konnte. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei ist ein ehemaliger Bewohner des Hauses unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.

Da der Mann den Angaben zufolge psychisch krank ist, wurde er in der psychiatrischen Abteilung eines Bezirkskrankenhauses untergebracht.