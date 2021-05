Bombendrohung in Regensburg: Geschäft nahe Bahnhof evakuiert

Die Polizei in Regensburg hat einen 53-jährigen Mann wegen einer Bombendrohung festgenommen. Er habe gegen Mittag unter der Notrufnummer bei der Polizei angerufen und behauptet, in einem Lebensmittelgeschäft am Regensburger Bahnhof eine Bombe deponiert zu haben. Der Mann forderte demnach einen fünfstelligen Geldbetrag. Das Geschäft wurde daraufhin evakuiert, wie die Polizei am Donnerstagabend weiter mitteilte. Zusammen mit einem Sprengstoffspürhund durchsuchten die Beamten den Laden, entdeckten jedoch keine explosiven Stoffe.

Zeitgleich konnten andere Beamte den 53-Jährigen ausfindig machen und an seinem Wohnsitz festnehmen. Der Mann hatte den Angaben zufolge keinen Sprengstoff bei sich. Da er sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zu keinem Zeitpunkt habe eine ernsthafte Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen Erpressung ermittelt.

