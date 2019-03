Bombendrohung in Augsburg: Keine Hinweise auf Täter

Einen Tag nach der Bombendrohung in Augsburg ist weiterhin unklar, wer dahinter steckt. Es gebe noch keine Hinweise auf den Verfasser, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen einer schriftlichen Bombendrohung an die Stadt Augsburg hatte die Polizei am Dienstagmorgen das Rathaus und drei Verwaltungsgebäude evakuieren lassen. Sicherheitshalber wurden auch die Bürgerbüros geschlossen. Neben zahlreichen Polizeikräften waren auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz, um die Gebäude zu durchsuchen.

Gegen Mittag konnte Entwarnung gegeben werden, bei der Durchsuchung wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden. Ähnliche Drohschreiben waren auch an fünf andere deutsche Städte verschickt worden. Laut Bayerischem Landeskriminalamt (LKA) waren außer Augsburg aber keine Städte in Bayern betroffen.