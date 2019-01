Bombe in Regensburg kann vorerst nicht entschärft werden

Die in Regensburg gefundene Fliegerbombe konnte am Donnerstagabend nicht entschärft werden. Experten der Polizei mussten Spezialwerkzeug aus Thüringen anfordern, wie die Beamten mitteilten. Die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war für Freitagnachmittag geplant. In einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort sollen Gebäude ab 13.30 Uhr evakuiert werden. Dazu zählen unter anderem zwei Schulen und ein Kindergarten. Die US-amerikanische Bombe war bei Bauarbeiten am Donnerstagmorgen gefunden worden. Über Nacht wird sie bewacht - von ihr geht den Angaben nach keine Gefahr aus.

Mitteilung der Polizei