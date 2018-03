Bolsterlangs Bürgermeisterin muss zittern

Für Bolsterlangs Bürgermeisterin Monika Zeller naht die Stunde der Entscheidung: Ist die 56-Jährige in die „Reichsbürger“-Szene verstrickt und deshalb in ihrem Amt nicht mehr tragbar? Oder hat sich die den Freien Wählern nahestehende Kommunalpolitikerin aus Naivität in den Dunstkreis dieser Verschwörungstheoretiker begeben? Nach einem Jahr der Ermittlungen will die bayerische Landesanwaltschaft noch diesen Monat Monika Zeller mitteilen, ob ein Dienstvergehen vorliegt. Wäre dies der Fall, könnte sie nach weiteren juristischen Schritten wohl ihr Bürgermeisteramt verlieren.

Die 1100-Seelen-Gemeinde Bolsterlang liegt etwas nördlich von Oberstdorf im Oberallgäu. Gegenwärtig ist noch Wintersportsaison. Ansonsten geht das Leben seinen üblichen Gang. Wie berichtet wird, bewegt sich Monika Zeller normal im Dorf. Ihr gehört ein Lebensmittelladen. Den Bürgermeisterposten nimmt sie wahr. Im Prinzip könnte alles so sein, wie es immer war. Aus unerfindlichen Gründen kam sie aber 2016 in Kontakt mit der „Reichsbürger“-Ideologie. In der Szene wird die Existenz der Bundesrepublik Deutschland verneint. Stattdessen soll das Deutsche Reich juristisch nach wie vor weiterbestehen.

Als die Affäre im Februar 2017 publik wurde, sagte Zeller, sie sei einfach neugierig gewesen, was in diesen Kreisen gesprochen würde. So hat die Frau die Veranstaltung einer führenden Größe dieser Staatsverweigerer in Betzigau besucht. Dies führte nach ihren Worten dazu, dass sie einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragte. Prinzipiell ist dies ein legales Dokument der Bundesrepublik Deutschland. Es wird heutzutage aber nur noch selten in Fällen von Adoptionen oder Einbürgerungen benötigt.

Für „Reichsbürger“ dient der gelbe Schein jedoch als Gesinnungsausweis, weil er auf einem Reichsgesetz von 1913 beruht. Um aber in der Geisteswelt der Staatsverweigerer anzukommen, müssen beim Ausfüllen konkrete Formulierungen benutzt werden – etwa „Geburtsort Königreich Bayern, Deutschland als Ganzes“ Zeller verwendete die entsprechende Formulierung. Vier ihrer Gemeinderäte taten dasselbe. Eine überzeugende Erklärung zu den Einträgen mit dem Königreich Bayern konnte keiner geben. Die Gemeinderäte traten zurück. Zeller blieb auf ihrem Posten. Noch einmal rechtfertigte sie sich. Dabei ging es um den Gemeindesaal, den Zeller einem obskuren Redner zur Verfügung gestellt hatte. Dieser habe ungeniert Theorien aus der „Reichsbürger“-Szene dargelegt, berichteten später Teilnehmer. Zeller wiederum verteidigte sich und meinte, bei der Veranstaltung habe es doch eigentlich um Regionalwährungen gehen sollen. Seitdem schweigt sie eisern zu den Vorwürfen.

Selbst Seehofer macht Druck

Indes ist die Haltung der Bolsterlanger geteilt. Es gibt die Partei jener Bürger, die die Vorwürfe gegen Zeller als Nestbeschmutzung sehen. Andere haben wiederum vor einem Jahr öffentlich für ihre Absetzung demonstriert. Sie forderten „mehr Intelligenz im Rathaus“. Sinnigerweise hat selbst Bayerns scheidender Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) gegenüber der „Allgäuer Zeitung“ bereits mitgeteilt, es würde langsam Zeit für ein Ergebnis in dieser Affäre. Aber selbst wenn die Landesanwaltschaft Zeller als belastet ansehen würde, wären noch keine Nägel mit Köpfen gemacht. Der nächste Schritt würde eine Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht sein. Bis zu einer Entscheidung vergingen dann weitere Monate.