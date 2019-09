Boeing kauft Flugzeugkomponenten in Karlsruhe und Bayern

Der deutsche Metallbauteilehersteller Aircraft Philipp Group liefert für den US-Flugzeugbauer Boeing Teile mehrerer Flugzeugmodelle. Mit Boeing sei hierfür eine Vereinbarung mit mehrjähriger Laufzeit vereinbart worden, teilte das mittelständische Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mit. Zur genauen Dauer und zum Finanzvolumen wurden keine Angaben gemacht. Produziert werden die Teile in den Werken des Unternehmens in Karlsruhe sowie in Bayern in Übersee und Erlstätt. Es handele sich um Zerspanteile, Baugruppen und Komponenten für das Boeing-Seefernaufklärungsflugzeug P-8 sowie für die Passagierflugzeugmodelle 747, 767, 777 und 787 Dreamliner.

Aircraft Philipp Group

Boeing in Deutschland