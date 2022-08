Bodensee mit drittniedrigstem Wasserstand

Die Trockenheit führt auch am Bodensee zu einem historisch niedrigen Wasserstand. Er ist der drittniedrigste am Pegel Konstanz an einem 11. August seit 1850 gemessene; er betrug nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale am Donnerstag 311 Zentimeter - nur 1949 (298 Zentimeter) und 2003 (302 Zentimeter) waren die Werte niedriger. Mit dem aktuellen Wasserstand befinde sich der Seespiegel auf einem Niveau, das üblicherweise erst Ende Oktober erreicht wird.

© dpa-infocom, dpa:220811-99-354998/2