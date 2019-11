Boateng nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Bayern München muss im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund auf Jérôme Boateng verzichten. Der Abwehrspieler wurde wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag mitteilte. Dadurch verpasst Boateng auch die Partie am 23. November bei Fortuna Düsseldorf.

Der 31-Jährige war am Samstag beim 1:5 in Frankfurt in der 9. Minute von Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.

