BND bietet Abbau von Funkanlage auf Münchner Frauenkirche an

Der Bundesnachrichtendienst (BND) will den bis zum Jahr 2011 von ihm genutzten Funkverstärker auf dem Münchner Liebfrauendom abbauen. Der BND habe mit den zuständigen Stellen im Erzbistum München und Freising Kontakt aufgenommen und angeboten, die Anlage zu entfernen, teilte der deutsche Auslandsgeheimdienst am Freitag in Berlin mit. Der sogenannter „Repeater“ sei bis 2011 zur Reichweitenerhöhung vom BND genutzten Funkstrecken für interne Kommunikation verwendet worden. Seitdem sei die Anlage nicht mehr genutzt worden. „Zu keiner Zeit war die Anlage geeignet, fremde Funkverkehre abzuhören“, hieß es weiter.

Domdekan Lorenz Wolf hatte am Mittwoch in München erklärt, Abhörtechnik werde im Domturm nicht geduldet. Als erstes hatte der „Spiegel“ über den Einsatz von BND-Technik im Nordturm des Münchner Doms berichtet.

