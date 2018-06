BN: Unterstützung von Volksbegehren gegen Flächenverbrauch

Das geplante Volksbegehren gegen Flächenverbrauch in Bayern erhält nun auch Rückenwind vom Bund Naturschutz (BN). Der Landesbeirat der mitgliederstarken Umweltorganisation habe am Wochenende die Unterstützung des Volksbegehrens beschlossen, teilte BN-Landesvorsitzender Hubert Weiger am Montag in Nürnberg mit. Dem 36-köpfigen Gremium gehören unter anderem Vertreter der BN-Kreisverbände an, die künftig wesentlichen Anteil an der Mobilisierung der Bürger haben werden.

Bereits in der ersten Stufe hatten sich rund 46 000 Bürger für das von den Grünen, der ÖDP und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und dem Landesbund für Vogelschutz initiierten Volksbegehren gegen übermäßigen Flächenverbrauch ausgesprochen. In einer zweiten Stufe müssen in einem Vierzehn-Tage-Zeitraum rund eine Millionen Bürger das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützen. Für ein Erfolg des Volksbegehrens ist daher nach Weigers Einschätzung ein breites überparteiliches Bündnis erforderlich.

BN-Pressemitteilung