Blumenkübel-Basteln geht schief: Feuerwehrmann verletzt

Bei der Explosion einer Atemluftflasche ist ein Feuerwehrmann in Kulmbach schwer verletzt worden. Der 58-jährige Hobbyhandwerker hatte die ausgemusterte Druckluftflasche auf dem Gelände der Kulmbacher Feuerwehr mit einem Trennschleifer bearbeitet. „Er wollte sie als Blumenkübel verwenden“, erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Das habe der Mann schon mehrmals mit alten Gasflaschen gemacht. In diesem Fall sei die Flasche aber nicht ganz leer gewesen - und sie explodierte am Donnerstag vor dem Gesicht des 58-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei