Blume: „Volle Rückendeckung“ für Seehofer im Asylstreit

Der CSU-Vorstand wird Parteichef und Innenminister Horst Seehofer nach den Worten von CSU-Generalsekretär Markus Blume bei seiner Sitzung an diesem Montag „volle Rückendeckung“ für seinen „Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen“ geben. „Wir wollen grundsätzlich die Asylwende schaffen“, bekräftigte Blume im ZDF-Morgenmagazin. Seehofer will in einem nationalen Alleingang künftig Menschen, die schon in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, an den Grenzen abweisen lassen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt einen deutschen Alleingang ab. Sie will die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in Deutschland durch bilaterale Abmachungen unter Beachtung des europäischen Rechts senken. Ob die CSU ihr für entsprechende Verhandlungen mit anderen EU-Staaten noch eine Frist lassen würde, ließ Blume offen.

Die Kanzlerin könnte, wenn sie den Alleingang verhindern wollte, Seehofer das Vertrauen entziehen und ihn als Minister entlassen. Bei einem Bruch zwischen den Unions-Parteien hätte die schwarz-rote Koalition aber keinen Bestand mehr.