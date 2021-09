Blume: CSU mit substanziellem Beitrag zum Unionsergebnis

CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht einen großen Anteil seiner Partei am Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl. „Eines ist klar: Wir als CSU haben einen ziemlich substanziellen Beitrag auch zu dem Unionswahlergebnis geliefert“, sagte Blume am Sonntagabend im ZDF. „Und wir hatten einen guten Endspurt gemeinsam mit der CDU hingelegt.“ Angesprochen auf das schwache Ergebnis der Union sagte Blume: „Am Ende war doch entscheidend, dass wir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, beginnend mit dem CSU-Parteitag unser Potenzial deutlich besser ausgeschöpft haben.“ Dies gebe die notwendige Kraft, dann auch eine „bürgerliche Regierung“ zu bilden, wenn dies möglich sei.

