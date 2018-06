Blitzeinschläge bei Unwettern in Schwaben und Oberbayern

Bei einem heftigen Unwetter haben in Schwaben und Oberbayern zwei Blitze in Gebäude eingeschlagen. In Günzburg verursachte ein Blitz einen Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Flammen griffen am Mittwochabend auf ein weiteres Reihenhaus über. Einsatzkräfte retteten fünf Bewohner aus den Gebäuden. Ein Mensch wurde mit Bluthochdruck ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf bis zu 100 000 Euro. Auch im oberbayerischen Ebersberg schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Ein Brand entstand nicht, auch wurde niemand verletzt.

Die starken Regenfälle sorgten am Mittwochabend laut Polizei in Schwaben für mehrere Unfälle durch Aquaplaning. Schwer verletzt sei dabei aber niemand worden. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor teils extremen Gewittern in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben gewarnt.