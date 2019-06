Blitz schlägt in Dachstuhl ein

Ein heftiges Regensburg ist am Samstagabend über den Osten Bayerns gezogen. In Obertraubling (Regensburg) schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein, das Dach geriet dadurch in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die zehn Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in einer benachbarten Pension untergebracht. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Bis Mitternacht rückten die Regensburger Feuerwehren 21 Mal wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller aus. Das Unwetter war im Laufe des Nachmittags erst über Baden-Württemberg und dann nach Bayern gezogen. Besonders stark betroffen war laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der Süden Bayerns. Stündlich fielen 25 bis 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.