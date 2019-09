Blinder Passagier: Fuchs verfängt sich im Motorraum

Ein Fuchs ist in Schwaben mehrere Kilometer als blinder Passagier in einem Auto mitgefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stellte ein 19-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in Lindau fest, dass unter seinem Wagen der Schwanz eines Tieres herausschaute. Die Polizei wurde alarmiert und es wurde festgestellt, dass der Fuchs noch lebte. Eine Tierärztin half schließlich und gab dem Tier eine Betäubungsspritze. Erst dann wurde der zwischen Stoßstange und Kühler eingeklemmte Fuchs befreit. Das weitgehend unverletzte Tier wurde zunächst in eine Tierarztpraxis gebracht. Vermutlich kann der Fuchs bald entlassen werden.