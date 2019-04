Blick in Abgrund der Hölle: Niederländer erhält Filmpreis

Der niederländische Regisseur und Fotograf Joost Vandebrug erhält für seinen Debütfilm „Bruce Lee & The Outlaw“ über einen Straßenjungen in Bukarest den Dokumentarfilmpreis der Hilfsorganisation „SOS-Kinderdörfer weltweit“. Das Werk über einen Elfjährigen, der bei einem Kriminellen ein Zuhause findet, gewähre einen Einblick in den Abgrund der Hölle, begründete die Jury die Ehrung am Freitag. Der Regisseur nehme den Zuschauer vorbehaltlos und ohne Wertung mit in eine ansonsten verschlossene „Unterwelt“. Der mit 3000 Euro dotierte Preis soll Vandebrug auf dem 34. Internationalen Dokumentarfilmfestival „DOK.fest“ in München am 18. Mai verliehen werden. Das Festival findet vom 8. bis zum 19. Mai statt.

