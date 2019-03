Blaue Donau mal lila

Die Donau hat sich in Niederbayern nach einem Fehler in einem nahegelegenen Betrieb lila gefärbt. Farbreste liefen am Mittwochvormittag bei Reinigungsarbeiten versehentlich in den Fluss, wie die Polizei mitteilte. Das Gemisch aus Lack und Wasser sei wasserlöslich und damit für die Umwelt nicht gefährlich gewesen. Anwohner hatten an der deutsch-österreichischen Grenze bei Obernzell (Landkreis Passau) die lila Farbe im Wasser entdeckt. Die Verfärbung erstreckte sich über rund 100 Meter. Zwei Mitarbeiter des Unternehmens wurden angezeigt.