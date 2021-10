Bjarne Mädel: Ich vergesse teilweise, wie ich aussehe

Schauspieler Bjarne Mädel hat sich daran gewöhnt, dass er vor der Kamera oft nicht sehr attraktiv in Szene gesetzt wird. „Ich vergesse teilweise, wie ich aussehe“, sagte Mädel (53, „Sörensen hat Angst“) der Deutschen Presse-Agentur in München. „Ich habe ja schon jahrelang den Tatortreiniger mit so einem fiesen Schnurrbart gespielt und mit Zopf. Das sind oft sehr unvorteilhafte Sachen, die ich mir so frisieren lasse. Aber ich verwandele mich eben gern als Schauspieler. Da muss ich dann ein paar Wochen lang durch. Meine Freundin ist der Meinung, dass sie Schmerzensgeld verdient hätte.“

Auch die Rolle als Paketbote Volker in dem ARD-Film „Geliefert“ (Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten) sei „modisch...schwierig“ gewesen, sagte Mädel. „Kostümtechnisch war bei meinen Rollen in den letzten Jahren wenig dabei, was mich privat interessiert hätte. Auch bei "Geliefert" war es wieder ganz schlimm, wie Volker so rumläuft. Und der Schnurrbart - ich war froh, dass ich den hinterher abnehmen konnte. Wir haben auch die Augenbrauen bewusst nicht geschnitten, damit sie möglichst buschig sind. Volker ist kein Mensch, der sich um Äußerlichkeiten kümmert. Er hat dafür nicht die Zeit oder die Nerven.“

© dpa-infocom, dpa:211011-99-557636/2