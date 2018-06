Bistum Würzburg will spirituelle Impulse über WhatsApp schicken

- Als erstes Bistum in Deutschland will die Diözese Würzburg Neuigkeiten und besinnliche Texte regelmäßig über den Kurzmitteilungsdienst WhatsApp verschicken. „Das können Zitate aus der Bibel, von Heiligen oder Kirchenlehrern sein, die mit aktuellen Ereignissen zusammenpassen“, sagte Sprecher Bernhard Schweßinger am Dienstag in Würzburg. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten kommen diese „spirituellen Impulse“ von Generalvikar Thomas Keßler. Im Anschluss daran sollen vor allem Nachrichten aus dem Bistum einlaufen.

Die Abonnenten sollen täglich maximal zwei Glaubenstexte, Meldungen des Tages, Bilder oder auch Videos erhalten. WhatsApp sei für die katholische Kirche ein guter Weg, um Neuigkeiten direkter zu vermitteln, sagte Johannes Schenkel, Leiter der Internetredaktion des Bistums Würzburg.

Das Bistum Essen hatte eine ähnliche Aktion über die Ostertage gestartet. Sie war allerdings zeitlich befristet. Das Würzburger Bistum will diesen Service dauerhaft einrichten.

Mitteilung und Anwendungsinfos zum WhatsApp-Service des Bistums Würzburg