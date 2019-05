Bistum Würzburg stellt Missbrauchs-Untersuchung vor

Das Bistum Würzburg veröffentlicht heute neue Zahlen zu möglichen Missbrauchs-Fällen. Eine Anwaltskanzlei hat dem Bistum zufolge die Akten des gesamten pastoralen Personals der Diözese von 1946 bis 1999 ausgewertet. Die Akten seien noch nicht in der Missbrauchsstudie erfasst worden, die die Deutsche Bischofskonferenz im vergangenen Herbst vorstellte.

Die Studie hatte unter anderem ergeben, dass zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 Minderjährige missbraucht haben sollen. Sexueller Missbrauch durch Geistliche wurde in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht und in vielen Ländern kleingeredet oder vertuscht - auch in Deutschland.