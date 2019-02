Bistum: Missbrauchsfälle in ehemaligem Kinderheim

Das Bistum Augsburg will am heutigen Donnerstag über körperliche und sexuelle Gewalt in einem früheren Kinderheim in Nordschwaben informieren. Vor rund einem Jahr hatten sich ein Dutzend Opfer aus dem Heim Heilig Kreuz in Donauwörth gemeldet und über die Vorfälle berichtete.

Bischof Konrad Zdarsa beauftragte daraufhin eine Projektgruppe, die Vorwürfe aufzuklären. Die Gruppe wird von dem pensionierten Richter Manfred Prexl geleitet. Der ehemalige Vorsitzende Richter des Münchner Oberlandesgerichtes gehört in der katholischen Diözese zum ständigen Arbeitsstab zur Behandlung von Missbrauchsfällen.

Das in den 1970er Jahren geschlossene Heim gehörte zu der Pädagogischen Stiftung Cassianeum. Die Vorwürfe richten sich insbesondere gegen einen gestorbenen katholischen Priester. Außer körperlichen Züchtigungen soll es durch den früheren Heimleiter auch in mindestens einem Fall „schwere sexuelle Gewalt“ gegeben haben, wie das Bistum im vergangenen Jahr mitteilte.

Seit 2010 sind zahlreiche Fälle bekanntgeworden, dass es seit den 1950er Jahren in zahlreichen kirchlichen und staatlichen Kinderheimen in Deutschland üblich war, Kinder mit Gewalt zu erziehen. Viele Bewohner wurden auch Opfer von sexuellem Missbrauch.

Stellungnahme des Bistums Augsburg zu den Vorfällen in dem Kinderheim vom April 2018