Bistum hat auch mit Schiffsbeteiligungen Millionen verloren

Das Bistum Eichstätt hat nicht nur mit dubiosen US-Immobiliengeschäften Millionen verloren, sondern auch mit Schiffsbeteiligungen. Der frühere Finanzdirektor des Bistums investierte 2012 fünf Millionen Euro in den „Ankauf notleidender Schiffe“, die mittlerweile komplett abgeschrieben wurden. Es sei also ein Schaden von fünf Millionen Euro entstanden, erklärte ein Sprecherin des Ordinariats in Eichstätt am Freitag. Zuvor hatte der „Donaukurier“ darüber berichtet.

Die oberbayerische Diözese ist seit Monaten wegen eines Finanzskandals um Immobiliengeschäfte in den USA in den Schlagzeilen. Dort ist noch offen, wie viel der noch ausstehenden 54 Millionen US-Dollar (knapp 47 Millionen Euro) zurückbezahlt wird.

Zeitungsbericht