Bistum einigt sich auf weitere Rückzahlungen

Im Skandal um fragwürdige Immobilieninvestitionen in den USA in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar hat sich das Bistum Eichstätt einen Vergleich geeinigt. Die oberbayerische Diözese sprach am Freitag von einem „Durchbruch“. Bis zum Sommer würden weitere rund 18 Millionen Dollar (18,5 Millionen Euro) nach Bayern zurückfließen. Das Bistum hatte Schadenersatzklage gegen einen Projektentwickler in Dallas eingereicht.

Mit den neuen Zahlungen hätte das Bistum dann nach eigenen Angaben insgesamt 39 Millionen Dollar zurückbekommen. Die Kosten für den Rechtsstreit bezifferte das Bistum mit einem mittleren einstelligen Millionenbereich, so dass der Finanzschaden für die Kirche letztlich unter 30 Millionen Dollar liegen würde.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen des Finanzskandals im Sommer nach mehrjährigen Ermittlungen Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben. Insbesondere wird dem ehemaligen stellvertretenden Finanzdirektor der Diözese Untreue vorgeworfen. Die Ermittler gingen bei der Anklage von einem Schaden von mehr als 45 Millionen US-Dollar aus.

Der Verteidiger des früheren stellvertretenden Finanzdirektors hat die Untreue-Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Anwalt Ulrich Ziegert betonte, dass die Bistumsleitung selbst riskante Geldanlagen gefordert habe, um hohe Renditen zu erzielen. Ein Termin für einen Prozess am Landgericht München II ist noch nicht bekannt.

