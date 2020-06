Bistum Eichstätt bekommt nach Skandal weitere Zahlungen

Größere Feiern sind wieder möglich und ab dem 1. Juli können sich sogar bis zu 20 Personen im öffentlichen Raum in Baden-Württemberg treffen - im Zuge der Corona-Pandemie gibt es immer mehr Lockerungen. Gleichzeitig scheint das Corona-Virus nicht mehr so bedrohlich wie vor wenigen Monaten. Denn die Infektionszahlen sind zumindest in Baden-Württemberg niedrig geblieben.

Sind die Menschen mit dem Corona-Virus nun unvorsichtiger geworden?