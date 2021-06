Bisher rund 100 tote Schafe in Tirol durch Risse

In Tirol in Österreich sind allein am vergangenen Wochenende 36 Schafe auf Almen vermutlich Opfer von Raubtieren geworden. Verantwortlich für die Risse könnten Bären sein, wie das Land Tirol am Montag berichtete. Insgesamt seien in der kurzen Alm-Saison bereits rund 100 Schafe auch von Wölfen gerissen worden. Dutzende Tiere würden vermisst. Einige Almbauern erwägen demnach wegen der Gefahr bereits den Abtrieb der Tiere ins Tal. Vonseiten der Tiroler Landesregierung gibt es Vorstöße, den streng geschützten Wolf doch abschießen lassen zu können. Als Vorbild wurde Finnland genannt: Voraussetzung für den Abschuss wäre demnach die Ausweisung von Weideschutzgebieten, in denen Herdenschutzmaßnahmen nicht greifen.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-173988/2

Pressemitteilung