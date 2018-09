Bischof Oster: System Kirche schuld am Missbrauchsskandal

„Schmutz, Abgrund, Unheil“: Der Passauer Bischof Stefan Oster geht nach Bekanntwerden einer Studie zu Missbräuchen hart mit seiner Kirche ins Gericht. In einer Videobotschaft zeigte er sich fassungslos über das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. „Ich spüre auch in mir die Wut, die Traurigkeit, die Fassungslosigkeit, die Scham und das Entsetzen über das, was passiert ist“, sagte er in einer Videobotschaft und forderte: „Wir brauchen eine radikale Form der Selbstkritik.“ Andere Bischöfe äußerten sich ähnlich.

Eine Studie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat die Situation in Deutschland aufgearbeitet - mit erschütternden Ergebnissen, wie „Spiegel“ und „Zeit“ in der vergangenen Woche vorab berichteten. Den Berichten zufolge kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass mutmaßlich 1670 katholische Kleriker zwischen 1946 und 2014 insgesamt 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbrauchten. Die DBK will die Studie am 25. September offiziell vorstellen.

Das System Kirche trage Schuld daran, dass es so weit kommen konnte. „Vieles war systemisch. Allzu häufig ging es zuerst oder vor allem um den Schutz der Institution Kirche oder um den Ruf des Priestertums“, sagte Oster. „Sind wir willens, unsere Schuld einzugestehen, auch die Schuld des ganzen Systems, deren Teil wir sind?“, fragte er. „Sind wir in der Lage, auch ein System zu verändern, das eher zum Selbstschutz als zum Opferschutz neigt?“ Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr forderte eine kritische Sicht auf „Strukturen und Mentalitäten in unserer Kirche“. „Das schulden wir den Betroffenen und dafür setze ich mich ein“, sagte Neymeyr am Sonntag in einem Gottesdienst in Erfurt.

Oster sagte in der Videobotschaft vom Freitag: „Wir wissen inzwischen vieles, aber wir wissen bestimmt noch nicht alles.“ Er gehe davon aus, dass es noch mehr Opfer gibt. „Die Situation ist eigentlich noch schlimmer, als wir jetzt wissen. Und das, was wir jetzt wissen, ist schlimm, ist furchtbar genug.“ Die wichtige Frage sei, ob es gelinge, das Vertrauen der Gläubigen in die Kirche wiederherzustellen.

Der Kriminologe Christian Pfeiffer, der die Studie ursprünglich leiten sollte, den Auftrag aber abbrach, sagte dem „Spiegel“, die Untersuchung habe „große Schwachpunkte“. „Bei dieser Studie hat es nicht die große Befragung aller erreichbaren Betroffenen gegeben, die eigentlich stattfinden müsste“, sagte der Kriminologe und kritisierte die Kirche für die Entscheidung, die Forscher der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen die Akten nicht selbst durchforsten zu lassen. Das sei „ein schwerer Fehler“. Pfeiffer forderte eine Folgestudie, „damit mehr Licht in dieses Dunkelfeld kommt“.

Der Würzburger Bischof Franz Jung sagte, die Katholiken seien in diesen Tagen besonders verbunden mit den Menschen, die in der Kirche Missbrauch erlebt haben, „die sich jahrelang allein gelassen, verloren, beschämt gefühlt haben, die nie den Mut hatten, darüber zu reden“.

