Bischof Jung: Weihnachten ist eine Hoffnungsbotschaft

Der Würzburger Bischof Franz Jung hat Weihnachten als Hoffnungsbotschaft gerade in den aktuellen Kriegs- und Krisenzeiten bezeichnet. Derzeit sähen viele Zeitgenossen eher Finsternis, sagte er in seinem Videogruß zu Weihnachten. Es schaue düster aus in einer Welt, die geprägt sei vom Krieg in der Ukraine, der weltweite Auswirkungen habe. „Und doch, der Prophet Jesaja setzt sein Hoffnungsbild vom Licht in der Finsternis diesen Schrecken entgegen.“ Das Volk, das im Dunkeln lebe, sehe ein helles Licht, zitierte er den Propheten Jesaja.

Gott wolle, dass der Eifer der Gerechtigkeit auch bei den Menschen in den Herzen entbrenne, sagte der Bischof. „Der Eifer, das Gespräch miteinander nie abbrechen zu lassen, der Eifer, Verhandlungswege immer wieder zu eröffnen, den anderen nicht auszuschließen, sondern ihm eine Perspektive zu eröffnen, so dass ein gutes Miteinander möglich wird.“

Bischof Jung zu Weihnachten

© dpa-infocom, dpa:221224-99-09285/2