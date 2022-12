Bischof Hanke zu Benedikt: Großer Impulsgeber und Theologe

Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke hat den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. gewürdigt. In die Trauer mische sich Dankbarkeit für das Lebenswerk des „letzten großen Impulsgebers und Theologen des II. Vatikanischen Konzils“, teilte Hanke am Samstag mit.

Der theologische Nachlass Joseph Ratzingers habe bereits zu seinen Lebzeiten internationale Verbreitung und hohe Wertschätzung gefunden und dürfte „einmal unter die bedeutenden theologischen Werke der Kirchengeschichte eingereiht und sein Name mit den großen geistlichen Autoren der Vergangenheit in einem Zug genannt werden“. Durch seine Schriften wirke Benedikt weiter in der Kirche, „die er liebte, in Zukunft vielleicht noch mehr als zu seinen Lebzeiten, als er viel Widerspruch erfahren musste“. Darüber hinaus habe sich Papst Benedikt durch Bescheidenheit ausgezeichnet.

Im Bistum Eichstätt findet den Angaben nach am Mittwoch, 4. Januar, um 19 Uhr ein Requiem in der Eichstätter Schutzengelkirche statt. Am Seitenaltar liegt demnach ein Kondolenzbuch auf. Am Neujahrssonntag sollen von 12.00 bis 12.15 Uhr alle Kirchenglocken im Bistum läuten.

© dpa-infocom, dpa:221231-99-63027/2