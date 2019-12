Bis zu 2000 Traktoren rollen zur Bauerndemo nach Memmingen

Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ hat für heute in Memmingen einen Bauernprotest angekündigt. Die Veranstalter erwarten zwischen 2500 und 3000 Teilnehmer. Zudem sollen rund 1200 bis 2000 Traktoren auf das Gelände der BayWa rollen. Die Landwirte wollen gegen die Agrarpolitik und neue Auflagen zum Umwelt- und Tierschutz demonstrieren. Geplant ist, der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), die laut Ministerium zur Kundgebung erscheinen wird, eine Resolution zu übergeben. Der Initiative „Land schafft Verbindung“ haben sich Zehntausende Landwirte aus ganz Deutschland angeschlossen, um mehr Mitsprache in der Agrarpolitik zu fordern. Zudem wollen die Bauern ein besseres Ansehen ihres Berufsstandes in der Gesellschaft.

