Bilder von Galaxien geben Einblick in Sternentstehung

Astronomen sind spektakuläre Aufnahmen aus der „Kinderstube von Sternen“ gelungen. Wie die Europäische Südsternwarte (ESO) am Freitag mitteilte, wurden sie mit dem Very Large Telescope (VLT) in der Atacama-Wüste in Chile gemacht. Sie zeigen nahe Galaxien, die einem bunten, kosmischen Feuerwerk ähneln. Astronomen könnten anhand der Bilder die Positionen junger Sterne und das diese umgebende Gas genau bestimmen.

Die Forscher wollen den Angaben nach besser verstehen, was eine Sternengeburt auslöst. Hierzu könnten die neuen Bilder in Kombination mit bereits bekannten Daten beitragen. „Wir können das Gas, das Sterne hervorbringt, direkt beobachten, wir sehen die jungen Sterne selbst und wir werden Zeuge ihrer Entwicklung durch verschiedene Phasen“, sagt ESO-Astronom Eric Emsellem. Hauptsitz der Europäischen Südsternwarte ist Garching bei München.

© dpa-infocom, dpa:210716-99-402614/3