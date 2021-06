„Bild“: Trainer Nagelsmann verzichtet auf Trainingslager

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann verzichtet nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Freitag) in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison auf ein Trainingslager. Demnach will der 33-Jährige den Nationalspielern im Team des deutschen Rekordmeisters nach der EM und angesichts der dicht getakteten Hinrunde weitere Reisestrapazen ersparen. Nagelsmann werde mit der Mannschaft daher die gesamte Zeit auf dem Bayern-Gelände an der Säbener Straße in München arbeiten.

Vorbereitungsstart des Titelverteidigers ist am 6. Juli. Am ersten August-Wochenende starten die Bayern mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in die Saison.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-947916/2

