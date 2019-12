„Bild“: Pochettino nicht mehr Trainerkandidat beim FC Bayern

Der FC Bayern hat nach einem Bericht der „Bild“ kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Trainer Mauricio Pochettino. Wie das Blatt am Donnerstagabend in seiner Online-Ausgabe schrieb, gehöre der frühere Trainer von Tottenham Hotspur nicht mehr zu den Kandidaten für die Rolle des Chefcoachs beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Eine Quelle dafür wurde nicht genannt.

Nach der Trennung von Niko Kovac suchen die Münchner einen neuen Trainer, aktuell wird das Team von Hansi Flick betreut. Dieser bleibt mindestens bis zur Winterpause verantwortlich. Zuletzt ließ Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aber durchblicken, dass das Engagement auch bis zum Saisonende verlängert werden könnte.

Pochettino galt an der Säbener Straße als Kandidat, schon in der Vergangenheit hatte es Kontakte zum Argentinier gegeben. Nun aber hätten sich die Bosse der Bayern laut „Bild“ gegen den 47-Jährigen ausgesprochen, unter anderem weil er nicht deutsch spricht.

Der Ex-Profi selbst hatte nach seinem Rauswurf bei Tottenham im November erklärt, in Europa bleiben zu dürfen. Aktuell gilt er als heißer Anwärter auf den Trainerjob bei Manchester United, sollte Ole Gunnar Solskjaer diesen aufgrund der ausbleibenden Erfolge verlieren.

