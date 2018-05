„Bild“: Manuel Neuer bei DFB-Pokalfinale im Bayern-Kader

Nationaltorhüter Manuel Neuer wird nach „Bild“-Informationen beim Pokalfinale erstmals seit langer Zeit wieder im Kader des FC Bayern München sein. Der 32-Jährige, der zuletzt acht Monate verletzt ausfiel, werde am Samstag beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank sitzen, berichtete die Zeitung am Donnerstag. In der Startelf stehe Ersatztorwart Sven Ulreich. Eine offizielle Bestätigung des Vereins für Neuers Comeback gab es zunächst nicht. Nach dpa-Informationen waren die letzten Trainingseindrücke aber positiv und die Rückkehr in den Kader könnte eine Option sein. Neuer war am Dienstag trotz langer Verletzungspause für den vorläufigen Kader der Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nominiert worden.