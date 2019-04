„Bild“: Lewandowski und Coman gehen aufeinander los

Robert Lewandowski und Kingsley Coman sollen laut „Bild“-Informationen im Training des FC Bayern München aufeinander los gegangen sein. Wie die „Bild“ berichtet, haben sich die beiden Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag in der geheimen Einheit geprügelt. Vom Verein gab es keine Äußerung zu dem Bericht.

Laut „Bild“ kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen Lewandowski und Coman. Danach sollen sich die beiden Stars ins Gesicht geschlagen haben, Niklas Süle und Jérôme Boateng seien dazwischen gegangen.

Nicht mit den Teamkollegen trainieren konnte am Donnerstag der französische Weltmeister Corentin Tolisso. Der Mittelfeldspieler, der nach seinem Kreuzbandriss am Comeback arbeitet, reduzierte laut Vereinsangaben die Belastung und arbeitete individuell im Leistungszentrum. Tolisso war am Vortag im Training am Knie behandelt worden und hatte die Einheit abbrechen müssen. Der Verein gab aber Entwarnung, es läge keine Verletzung vor.

Sportlich geht es für Bundesliga-Tabellenführer nach der 5:0-Gala gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter. Der BVB, der einen Punkt weniger und die schlechtere Tordifferenz hat, erwartet am Samstag (18.30 Uhr) den FSV Mainz 05.

