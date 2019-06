„Bild“: HSV an Nürnbergs Ewerton interessiert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung vor einer Verpflichtung des Brasilianers Ewerton stehen. Sportvorstand Jonas Boldt wollte die Spekulationen am Mittwoch zum Trainingsauftakt der Hanseaten nicht bestätigen. „Ein grundsätzlich interessanter Spieler“, sagte er im TV-Sender Sky lediglich über den 30 Jahre alten Innenverteidiger des Bundesliga-Absteigers 1. FC Nürnberg.

Ewerton kann die Franken nach Angaben der „Bild“ dank einer Ausstiegsklausel in dem noch bis 2020 laufenden Vertrag für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro verlassen. Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca sagte indes: „Von Ewerton und dem HSV ist mir nichts bekannt.“ Der Südamerikaner hatte die ersten Leistungstests am Montag in Nürnberg verpasst, weil er in Brasilien Behördengänge zu erledigen hatte. Er wird eigentlich am Wochenende in Nürnberg zurückerwartet.

Zum ersten HSV-Training unter dem neuen Chefcoach Dieter Hecking waren alle bislang sieben Neuzugänge dabei. Am Dienstag hatte der HSV Offensiv-Allrounder Sonny Kittel vom FC Ingolstadt und Bayern Münchens Leihgabe Adrian Fein als neue Spieler bekanntgegeben. Zuvor waren bereits Lukas Hinterseer, Jan Gyamerah (beide VfL Bochum), David Kinsombi (Holstein Kiel), Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) und Torhüter Daniel Heuer Fernandes (Darmstadt 98) unter Vertrag genommen worden. „Mit Sicherheit“, werde noch etwas passieren, sagte Boldt im HSV TV über weitere Transfers. „Der Markt ist offen. Ein paar Ideen haben wir auch noch im Kopf.“

