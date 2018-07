Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Deggendorf tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er mit seiner Maschine am Samstagabend von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und blieb in einem Wald liegen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er wenig später starb.