Bigalke fliegt vom Platz: Unterhaching mit Remis gegen Aalen

Am Ende mussten die Unterhachinger nochmal so richtig durchpusten. Im Hitzeheimspiel am Samstag trennte sich die Spielvereinigung von Trainer Claus Schromm in der 3. Fußball-Liga torlos vom VfR Aalen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison mussten die Bayern die letzten Minuten vor rund 2800 Zuschauern auch noch zu Zehnt spielen, nachdem Sascha Bigalke (88. Minute) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. „Bei diesen Temperaturen ein zu erwarten schweres Spiel“, sagte Schromm, dessen Team vor einer Woche mit 3:1 beim KFC Uerdingen gewonnen hatte. „Mit dem Punkt können wir aber am Ende, auch wegen der Unterzahl, gut leben.“

