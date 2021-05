Bierhoff intensiviert „gute Gespräche“ mit Flick

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist guter Dinge hinsichtlich einer Verpflichtung von Hansi Flick als Bundestrainer. Er will die Gespräche mit dem Wunschkandidaten für die Nachfolge von Joachim Löw nach dem Meisterschaftsgewinn des FC Bayern München nun „intensivieren“, wie Bierhoff am Dienstag beim DFB-Medienworkshop für die anstehende EM ankündigte. „Heute kann man noch nichts bekanntgeben“, sagte Bierhoff. Der 53-Jährige würde sich wünschen, „dass wir das Ganze vor der EM geschafft haben“. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

Der Nationalmannschafts-Direktor sprach von „guten Gesprächen“ mit Flick, der seinen Cheftrainer-Vertrag beim deutschen Rekordmeister zum Saisonende vorzeitig aufgelöst hat. Bierhoff betonte sein gutes, enges und vertrauensvolles Verhältnis zu Flick, der von 2006 bis 2014 Assistent von Löw beim Nationalteam war.

Er sei „immer zuversichtlich“ und wisse, welche Bedeutung die Nationalmannschaft für Flick habe, bemerkte Bierhoff. Es sei aber auch kein Geheimnis, dass der 56 Jahre alte Flick in Europa nach seinen Erfolgen mit dem FC Bayern ein interessanter Mann sei und automatisch Interesse bei Vereinen und Verbänden geweckt habe.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-555106/2

