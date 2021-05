Bierhoff: Flick würde „hervorragenden Bundestrainer abgeben“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht den scheidenden Bayern-Trainer Hansi Flick als Favorit für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw in diesem Sommer. „Das kann man so sagen. Jetzt ist der Weg frei, sich mit ihm zu unterhalten. Ich kenne ihn ja. Hansi würde einen hervorragenden Bundestrainer abgeben“, sagte Bierhoff im Podcast „Phrasenmäher“, den die „Bild-Zeitung“ am Dienstag veröffentlichte. Es sei „gut, dass sich Dinge nicht in die Länge ziehen“.

Bierhoff gab als Ziel vor, die Bundestrainerfrage bis zum Start der paneuropäischen EM am 11. Juni regeln zu können. „Jetzt habe ich mal die Information, dass man sich mit Hansi unterhalten kann. Zunächst freue ich mich erstmal, dass diese Option gegeben ist“, erklärte der DFB-Direktor. Löw wird seinen Posten nach dem bevorstehenden Turnier nach 15 Jahren abgeben.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-466496/2

