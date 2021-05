Bierhoff: DFB stach beim Kampf um Flick auch Real Madrid aus

Ein Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee ums Leben gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, war eine Autofahrerin am Freitagnachmittag auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs und kam in einer Rechskurve auf Höhe der Wolfegger Straße von ihrer Spur ab. Das Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Die Autofahrerin und der Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt.