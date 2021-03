Biber löst Stromausfall aus

Ein Biber hat in drei Ortschaften im Landkreis Würzburg einen stundenlangen Stromausfall verursacht. Das Tier habe an einem Baum genagt, der dann bei stürmischem Wetter am Donnerstagabend auf eine Freileitung gefallen sei, sagte eine Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH am Freitag. Dadurch sei es zu einem Kurzschluss gekommen. Für mehrere Stunden hatten die Gemeinde Rimpar, der Ortsteil Maidbronn und der Estenfelder Gemeindeteil Mühlhausen keinen Strom. Dass es ein Biber war, sei eindeutig, sagte die Sprecherin: Am Baumstamm habe man unverkennbare Bissspuren gefunden.

