Biber in Not: Polizei rettet Nager aus Betonbecken

Die Polizei hat einen verirrten Biber im Landkreis Augsburg mit einer Hundetransportbox aus einem vier Meter tiefen Regenauffangbecken gerettet. Das Nagetier war in das fast wasserleere Betonbecken geraten und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die alarmierten Beamten befreiten den erschöpften Biber dann zusammen mit der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage: Die Rettungskräfte scheuchten den Nager zunächst in eine in das Becken hinabgelassene Hundetransportbox und zogen die Box dann - samt Biber - wieder hoch. Sowohl der Nager als auch seine Retter, die der Polizei zufolge „großen Respekt vor den Zähnen ihres Schützlings hatten“, blieben unverletzt. Der Biber nutzte seine wiedergewonnene Freiheit nach der Rettungsaktion Ende April und verschwand direkt.

Tweet der Polizei Schwaben Nord